Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
По словам президента, значение Победы остается неизменным, это память и гордость народа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и поздравил ветеранов и всех россиян с праздником.
«Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», - сказал президент.
Путин подчеркнул, что торжества, в том числе марш Бессмертного полка и Парад Победы на Красной площади, обязательно пройдут после окончания пандемии COVID-19.
9 Мая в десятках городах России проходят воздушные парады. В парадном строю идут экипажи современной авиационной техники ВКС РФ, а также самолеты времен войны.
Самый крупный воздушный парад пройдет над Москвой.