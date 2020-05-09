Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве и поздравил ветеранов и всех россиян с праздником.

«Время не властно перед их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа», - сказал президент.



Путин подчеркнул, что торжества, в том числе марш Бессмертного полка и Парад Победы на Красной площади, обязательно пройдут после окончания пандемии COVID-19.

9 Мая в десятках городах России проходят воздушные парады. В парадном строю идут экипажи современной авиационной техники ВКС РФ, а также самолеты времен войны.

Самый крупный воздушный парад пройдет над Москвой.