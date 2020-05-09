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Земан поздравил Путина с юбилеем Победы

Ян Брацкий
00:46 09.05.2020
Чешский президент выразил сожаление по случаю невозможности приезда в Москву из-за пандемии коронавируса и выразил надежду на скорую встречу с российским лидером.
Земан поздравил Путина с юбилеем Победы
© Фото: Lubos Pavlicek, CTK, Globallookpress

Президент Чехии Милош Земан поздравил главу российского государства Владимира Путина с юбилеем Великой Победы. В своем письме, чешский лидер выразил восхищение героизмом советского народа в годы Великой Отечественной войны и солдат Красной армии, которые освободили Чехословакию и весь мир от фашизма.

«Нельзя переписывать историю и забывать, что в боях за освобождение Чехословакии погибли 140 тысяч воинов Красной армии», - указывается в письме.

Земан добавил, что без этого подвига, без героической самоотверженности советских воинов, чехи никогда не смогли бы стать независимым народом.

«Сожалею, что из-за пандемии мы не можем отметить конец войны в Европе вместе на Красной площади», - завершил письмо Земан, еще раз поздравив Владимира Путина с Днем Победы.

Чешский лидер выразил надежду на возможность скорой встречи с российским президентом во время перенесенных торжеств по случаю 75-летия Великой Победы.

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