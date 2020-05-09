Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню

Президент Российской Федерации Владимир Путин 9 мая возложит цветы к Вечному огню и почтит память павших в Великой Отечественной войне. После этого глава государства обратится к россиянам в прямом эфире.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции территорию Александровского сада и Могилу Неизвестного Солдата продезинфицировали накануне памятных мероприятий.

Именно у Вечного огня, сразу после возложения цветов, глава государства обратится к нации. Речь Путина приурочена к 75-ой годовщине Великой Победы над фашизмом. Послушать президента можно будет ровно в 10:00.

Кроме того, в праздничный день запланированы сразу несколько мероприятий с участием Владимира Путина, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Эти мероприятия не будут массовыми и не станут нарушением режима самоизоляции в условиях пандемии, добавил он.

Путин проведет несколько встреч в онлайн формате, в том числе с участниками акции «Мы Вместе». Владимир Путин поддержал инициативу Народного артиста СССР Василия Ланового отметить 9 мая массовым исполнением песни «День Победы». Президент также обещал продумать формат своего участия в онлайн шествии «Бессмертного полка».

Несмотря на то, что в этом году тождественный юбилейный парад перенесен из-за пандемии COVID-19, 9 мая в небе России в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника - современные боевые самолеты и вертолеты, а вечером состоится традиционный праздничный салют.