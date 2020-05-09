Роспотребнадзор подготовил рекомендации для выхода из режима самоизоляции

Роспотребнадзор разработал и направил в регионы России рекомендации по поэтапному выходу из режима самоизоляции. При этом для каждого субъекта выход из-под ограничений будет индивидуальным, уточнили в ведомстве.

Согласно рекомендациям, сначала жителям разрешат прогулки и занятия спортом на улице, откроются небольшие точки торговли и услуг, предприятия, чья деятельность связана с потребителями. На втором этапе смогут открыться торговые центры с соблюдением ограничения количества посетителей, отдельные образовательные организации. На заключительном этапе будут сняты все установленные ограничения.

В Роспотребнадзоре уточнили, что для людей с высоким риском тяжелого заболевания (например, лиц старше 65 и с хроническими заболеваниями органов дыхания) режим самоизоляции сохраняется на всех этапах. Кроме того, граждане обязаны носить маски при любом выходе на улицу и соблюдать социальную дистанцию до полного снятия карантинных мер.