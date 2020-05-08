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Не лучшее место для жизни и бизнеса: Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США

Иван Линдеманн
09:31 08.05.2020
По словам миллиардера, в стране слишком высокие налоги, плохое качество образования и здравоохранения.
Не лучшее место для жизни и бизнеса: Павел Дуров рассказал, почему не стоит переезжать в США
© Фото: lukomore, Global Look Press

Миллиардер Павел Дуров, который в настоящее время проживает в Объединенных Арабских Эмиратах и из-за своей криптовалюты разбирается с судом в Нью-Йорке, рассказал молодому поколению, почему не стоит переезжать в США. В своем блоге он объяснил, что хочет «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников».

Дуров назвал США полицейским государством. Бизнесмен отметил, что эта страна является лидером по числу заключенных.

Вторая причина - недоступное здравоохранение. Дуров напомнил, что Штаты находятся на первом месте по ожирению среди развитых стран. А многие эмигранты лечатся в Восточной Европе.

Кремниевую долину - район в штате Калифорния, в котором сосредоточены офисы крупных ИТ-компаний, миллиардер назвал деревней. По его словам, она достаточно удалена от Сан-Франциско. Кроме того, там процветает преступность.

Четвертой причиной стало низкое качество среднего образования. Все выступающие за американские вузы победители чемпионатов по информатике, заявил Дуров, являются этническими китайцами.

Пятая причина - высокие налоги. Успешные жители Калифорнии отдают государству более половины своего заработка.

«Паспорт Соединенных Штатов — это экономическое крепостное право», - отметил Дуров.

На шестом месте - дороговизна разработки. Миллиардер отмечает, что в Кремниевой долине слишком высокие цены на ведение высокотехнологичного бизнеса.

И последняя причина - слабые перспективы рынка в XXI веке. По словам Дурова, самые крупные истории успеха уже давно возникают за пределами Кремниевой долины.

Дуров посоветовал выбрать для жизни и бизнеса другие страны - те, где свободы человека лучше защищены. Он отметил, что переезд в США «сродни покупке актива на пике стоимости».  

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