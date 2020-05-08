Штурм бункера Гитлера пройдет в эти выходные в игре Enlisted

В честь 75-летнего юбилея Победы в военном шутере Enlisted впервые будут воспроизведены эпизоды из Битвы за Берлин, и игроки лично примут участие в штурме рейхсканцелярии и бункера фюрера.

Солдаты, вооруженные пистолетами-пулеметами ППС-42 и ППС-43 будут с боем продвигаться по узким улочкам Берлина в одном строю с танками Т-34-85 и ИС-2, сражаться с немецкими «Тиграми» и «Пантерами», выкуривать из каждого здания гранатометчиков – и так пока не водрузят красное полотнище над городом.

Enlisted – реалистичный симулятор действий пехоты, наземной техники и авиации во время Второй мировой войны, который разрабатывается компанией Gaijin Entertainment c 2016 года. На выходных доступ к игре временно будет открыт всем желающим, скачать ее можно бесплатно на официальном сайте.