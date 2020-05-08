Напоминание о бессмертном подвиге: на жилом здании постпредства России при ООН загорелась цифра 75

Сотрудники постоянного представительства России при ООН зажгли окна в жилом здании миссии в виде цифры 75. Таким образом дипломаты решили воздать дань уважения героям Великой Отечественной войны.

«В эти дни много ограничений у всех, мы не исключение. Отметить юбилей Великого праздника не получается, как планировали. Многое не реализовать. От вируса надо беречь окружающих и себя. При этом День Победы для нас - это особая энергетика, особый заряд», - рассказал заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков.

По его словам, памятная дата видна не только жителям соседних домов, но и жителям других районов Нью-Йорка. Акция, которая напоминает о бессмертном подвиге народов СССР, продлится несколько праздничных дней.