Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире 75 лет Великой Победы ТЕГИ

Обучение нотной грамоте и распевка на балконе: как в регионах России готовятся к акции «Поем двором»

Иван Линдеманн
Алина Дзгоева
07:58 08.05.2020
Проект организован для ветеранов Великой Отечественной войны. В День Победы жители городов исполнят для них песни фронтовых лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Как в победном 1945 году, исполнение песен военных лет прямо во дворе в нынешних условиях является прямым нарушением режима самоизоляции. Зато можно всей семьей спеть для двора прямо с балкона.

Так, семья Мезенцевых из Владикавказа каждый день репетирует для ритма и распевки, как «горела и кружилась планета» в стихах Булата Окуджавы. Это особенно важно, потому что аудитория со своими предпочтениями.

Отдельно Мезенцевы собирают сборники в память о своем дедушке-фронтовике и всех ветеранах сразу. В акции «Поем двором» их поддерживают еще тысячи семей по всей стране. К примеру, в Москве Петровы будут петь под собственный аккомпанемент: готовят партию для фортепиано, гитары и домры.

А в Новосибирске к акции «Поем двором» жильцов многоэтажки готовит профессиональный музыкант Екатерина Савенкова. Под ее руководством и только с соблюдением дистанции каждого исполнителя двор начинает петь.

Обучиться нотной грамоте за считанные дни вряд ли удастся. Но участники акции стремятся не к этому.

«Это важно. Победа в Великой Отечественной войне - это момент объединения народа. Сейчас, когда мы, находясь в том положении, сидим дома, должны объединиться», - утверждает актер Александр Ряполов.

Акция стартует 9 мая ровно в 19:00 по московскому времени. И это тот случай, когда на первом месте стоит участие, а вокальные данные - на втором. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата07.05.2020, 16:04
Путин прокомментировал возможность снятия ограничений по коронавирусу
Дата08.05.2020, 04:59
Триколор в небе: в День Победы в Москве выпустят салют в цветах флага РФ
Дата07.05.2020, 10:20
В КХЛ решили не определять чемпиона Лиги и обладателя Кубка Гагарина
Дата07.05.2020, 10:42
«Терминаторы» и «Крокодилы» над Владикавказом: кадры репетиции Парада Победы
Дата08.05.2020, 00:00
«Последний день перед Победой»: Минобороны РФ рассекретило архивы об освобождении Праги
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
75 лет Великой Победы
08:25 В стране и мире
Видео
Напоминание о бессмертном подвиге: на жилом здании постпредства России при ООН загорелась цифра 75
07:58 В стране и мире
Видео
Обучение нотной грамоте и распевка на балконе: как в регионах России готовятся к акции «Поем двором»
07:00 В стране и мире
Видео
Песни для души: бойцы ЮВО поздравили Героя СССР Владимира Ткачева с Днем Победы
06:36 Армия
Российские военные высадили 75 деревьев на авиабазе Хмеймим в честь Дня Победы
06:06 В стране и мире
Видео
«Непридуманная история»: активисты молодежного движения опубликовали аудиокнигу с воспоминаниями ветеранов
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:00 В стране и мире
Видео
Песни для души: бойцы ЮВО поздравили Героя СССР Владимира Ткачева с Днем Победы
06:45 ОПК
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
06:36 Армия
Российские военные высадили 75 деревьев на авиабазе Хмеймим в честь Дня Победы
06:21 Армия
Видео
Военные химики ЦВО продезинфицировали улицы и парки в Самарской области
06:06 В стране и мире
Видео
«Непридуманная история»: активисты молодежного движения опубликовали аудиокнигу с воспоминаниями ветеранов
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.