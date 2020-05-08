Обучение нотной грамоте и распевка на балконе: как в регионах России готовятся к акции «Поем двором»

Как в победном 1945 году, исполнение песен военных лет прямо во дворе в нынешних условиях является прямым нарушением режима самоизоляции. Зато можно всей семьей спеть для двора прямо с балкона.

Так, семья Мезенцевых из Владикавказа каждый день репетирует для ритма и распевки, как «горела и кружилась планета» в стихах Булата Окуджавы. Это особенно важно, потому что аудитория со своими предпочтениями.

Отдельно Мезенцевы собирают сборники в память о своем дедушке-фронтовике и всех ветеранах сразу. В акции «Поем двором» их поддерживают еще тысячи семей по всей стране. К примеру, в Москве Петровы будут петь под собственный аккомпанемент: готовят партию для фортепиано, гитары и домры.

А в Новосибирске к акции «Поем двором» жильцов многоэтажки готовит профессиональный музыкант Екатерина Савенкова. Под ее руководством и только с соблюдением дистанции каждого исполнителя двор начинает петь.

Обучиться нотной грамоте за считанные дни вряд ли удастся. Но участники акции стремятся не к этому.

«Это важно. Победа в Великой Отечественной войне - это момент объединения народа. Сейчас, когда мы, находясь в том положении, сидим дома, должны объединиться», - утверждает актер Александр Ряполов.

Акция стартует 9 мая ровно в 19:00 по московскому времени. И это тот случай, когда на первом месте стоит участие, а вокальные данные - на втором.