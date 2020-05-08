Лавров и глава МИД Кубы заявили о необходимости деполитизации усилий по борьбе с коронавирусом

Для борьбы с коронавирусом международное сообщество должно принимать деполитизированные усилия. В этом убеждены министры иностранных дел России и Кубы Сергей Лавров и Бруно Родригес Паррилья. Их совместная статья по случаю 60-летия восстановления дипломатических отношений двух стран опубликована в «Российской газете» и кубинском издании Granma.

«Нынешняя ситуация требует сотрудничества и солидарности, и международные деполитизированные усилия в целях развития и обмена результатами научных исследований, опытом разных стран в работе по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, защите наиболее уязвимых групп населения и наработками в социальном обеспечении, помогут сократить продолжительность пандемии и уменьшить динамику смертности», - сказано в совместном заявлении.

Кроме того главы МИД России и Кубы выразили уверенность, что ключевую роль в этом вопросе должны сыграть Всемирная организация здравоохранения и ООН.