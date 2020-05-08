В РАН назвали лучший способ обработки продуктов для профилактики коронавируса

Купленные в магазинах и на рынках продукты лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, содержащими спирт. Хлорсодержащие антисептики могут быть опасны. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем РАН Светлана Поддубко.

«Все, что вы приносите, все упаковки, которые приносятся в дом, конечно, лучше обрабатывать дезинфицирующими средствами с высоким процентом спирта. Понятно, что хлорсодержащими веществами мы не обрабатываем поверхности, коробки, изделия», - приводят ее слова РИА Новости.

Поддубко подчеркнула, что средствами, содержащими хлор, можно обрабатывать, например, двери, дверные ручки и другие поверхности, которые не «контактируют» с продуктами. Однако хлорку следует смыть примерно через полчаса.

Также специалист рекомендовала мыть фрукты и овощи горячей водой, потому что вирус не выдерживает 40 градусов.