Помпео провел переговоры с главой МИД Украины

Государственный секретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры. В заявлении Госдепартамента говорится, что стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дезинформацию по коронавирусу.

Также, заверил Помпео, Соединенные Штаты будут продолжать санкции против России до тех пор, пока Москва не выполнит минские соглашения.

«Госсекретарь похвалил дипломатию Украины в условиях продолжающейся агрессии России», - сообщила официальный представитель Госдепа Морган Ортагус.

Она подчеркнула, что Помпео осудил Россию за ее попытки якобы использовать пандемию COVID-19 для распространения ложной информации и еще большего ограничения наблюдателей ОБСЕ и гуманитарных организаций на Украине.

Ранее Москва неоднократно опровергала подобные заявления западных стран.