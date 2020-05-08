Гвардейцы ивановского соединения ВДВ привели в порядок фасад дома ветерана

Ивановские десантники поздравили ветерана Великой Отечественной войны Матвееву Зинаиду Михайловну с наступающим праздником, исполнив в ее честь песню «День Победы» и пройдя торжественным маршем перед ее домом.

Накануне 75-ой годовщины Великой Победы Зинаиде Михайловне и ее соседям по частному дому отремонтировали и покрасили фасад и наличники окон. Были высажены цветы и другие растения.

Эта встреча стала не первой, десантники уже были в гостях у пенсионерки, поздравляли ее в день снятия блокады Ленинграда и в Международный женский день - 8 марта. Ветеран рассказала гостям, что каждую весну перед своим домом высаживает красивые растения и в этом ей помогают ее бывшие воспитанники из детско-юношеской спортивной школы № 9 города Иваново, в которой она проработала много лет и воспитала не одно поколение мастеров художественной гимнастики международного класса.

Зинаида Михайловна - гордость Ивановской художественной гимнастики и ее основоположница, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Женщина прошла Великую Отечественную войну, обороняла Ленинград во время блокады, за что была награждена орденом Отечественной войны и 11 медалями, в том числе медалью «За оборону Ленинграда».