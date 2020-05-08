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СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса

Анна Касаткина
04:45 08.05.2020
КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент.
СМИ: Китай может продать часть госдолга США в ответ на обвинения из-за коронавируса
© Фото: Natsuki Sakai globallookpress

Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса. Об этом сообщает South China Morning Post.

По данным издания, КНР может провести такой маневр в самый неподходящий для Вашингтона момент. Китайские власти могут резко сократить объем вложений в американские ценные бумаги и продать большую часть гособлигаций, что ударит по рынку ценных бумаг в Штатах.

Президент США Дональд Трамп 7 мая назвал причиной начала пандемии коронавируса в мире некомпетентность Китая, напоминают «Известия». Ранее в США также заявляли об искусственном происхождении вируса из лаборатории в Ухани.

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