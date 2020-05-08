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«Непридуманная история»: активисты молодежного движения опубликовали аудиокнигу с воспоминаниями ветеранов

Ян Брацкий
06:06 08.05.2020
На основании рассказов ветеранов изданы три книги: «Дневник ветерана. Непридуманная история войны», «Блокада Ленинграда» и «Битва на Курской дуге».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Воспоминания ветеранов о войне в аудиоформате. В преддверии Дня Победы активисты «Молодой Гвардии» опубликовали в Сети аудиокнигу «Дневник Ветерана. Непридуманная история войны». Издание содержит более 70 подкастов.

Все истории озвучены дикторами и оформлены с помощью музыкальных эффектов. Аудиосборник разделен на тематические модули, посвященные памятным датам, событиям на фронте и в тылу, а также детским воспоминаниям о войне.

«Проект "Дневник Ветерана. Непридуманная история войны", это серия книг, которые мы писали вместе с ветеранами, записывая их истории. Первая книга вышла в 2015 году, после вышли издания о Курской дуге, блокаде Ленинграда. В этом году мы решили переиздать первую книгу в аудиоформате. Сегодня каждый может ее послушать на сайте "Молодой Гвардии" и других площадках. Мы рассчитываем, что это вызовет у людей интерес, особенно в условиях пандемии коронавирусной инфекции, а также это ответ на запрос молодежи на аудиоформат этой книги, - рассказал о сути проекта председатель координационного совета «Молодой Гвардии» Денис Давыдов.

Сотни молодогвардейцев работали над книгами более года. Они встречались с ветеранами, беседовали с ними и записывали истории.

Также Давыдов рассказал о планах опубликовать серию аудиоподкастов с историями ветеранов, которых активисты движения посещали в рамках еженедельного оказания адресной помощи.

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