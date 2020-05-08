Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина

Желание изменить свой внешний облик во время карантина часто объясняется потребностью человек сменить фокус с внешнего мира на себя и сигнализирует о нерешенных внутренних проблемах. Таким мнением поделилась израильский психолог Камилла Форкош-Лаван.

Она отметила, что такие эксперименты - чаще всего они касаются волос - подсознательно выражают стремление к человека к возрождению и переменам в жизни. Однако порой подобное желание возникает в ответ на другие неудовлетворенные потребности, которые в обычном состоянии не осознаются, уточнила Форкош-Лаван.

«Если нет возможности серьезно изменить что-то важное в жизни (сменить партнера, работу, поехать в путешествие), то люди задумаются о смене облика, как будто бы ты уже немного другой человек в другой жизни. Человек пытается сделать себя кем-то другим», - пояснила психолог в беседе с РИА Новости.

Перед тем, как кардинально менять собственную внешность, Форкош-Лаван посоветовала взвесить это желание и попробовать разобраться в себе.

«Хорошо бы посмотреть в корень и понять, что именно вас беспокоит. Может быть, это финансовые проблемы рождают стресс. Вы не можете повлиять на финансовую сторону, а вместо этого хотите срезать волосы», - отметила она.

Психолог предупредила, что некоторые изменения могут только усугубить депрессию. Например, если женщина отрежет свои длинные и красивые волосы, это впоследствии может стать причиной еще большего стресса.