Цитрусовый картель: ФАС заподозрила сговор на рынке лимонов

Кратный рост стоимости лимонов в российских магазинах может свидетельствовать о картельном сговоре. К такому выводу пришли специалисты Федеральной антимонопольной службы (ФАС), которые намерены проверить причины подорожания цитрусовых в 2,5 раза.

«Рост цен на лимоны был вызван сокращением поставок и повышением цен иностранными компаниями. Вместе с тем, у антимонопольного органа есть основания полагать, что столь значительный рост цен на лимоны был обусловлен не только этими причинами. ФАС России были даны поручения о проведении проверок на предмет выявления картельных соглашений на рынке лимонов», - говорится на официальном сайте ведомства.

В качестве профилактических мер, эксперты ФАС провели совещание с руководителями крупных торговых сетей. По итогам встречи было заявлено, что цены на лимоны начнут снижаться в первой половине мая.

Кроме того, ФАС проводит проверку на предмет возможного картельного сговора на рынке сахара и круп. Под подозрением поставщики и производители гречки.

С начала пандемии коронавирусной инфекции возрос спрос на лимоны и корень имбиря. Считается, что эти продукты оказывают мощное противовирусное действие и помогают предотвратить развитие COVID-19. В последствии эти предположения были опровергнуты.