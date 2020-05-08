Бастрыкин поручил незамедлительно реагировать на агрессию к медикам, ведущим борьбу с COVID-19

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин призвал подчиненных незамедлительно реагировать на факты агрессии к медработникам, которые ведут борьбу с COVID-19. Распоряжение он отдал на оперативном совещании ведомства.

«Глава ведомства призвал подчиненных принципиально и незамедлительно реагировать на все проявления агрессии к медицинским работникам, которые непосредственно ведут борьбу с пандемией», - говорится в сообщении СК.

Такое же распоряжение он отдал и в отношении фактов агрессии к полицейским, которые контролируют соблюдение режима самоизоляции.

На совещании также обсуждались вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности сотрудников следственного комитета, а также учащихся подведомственных образовательных учреждений. Им пообещали оказать содействие в получении медпомощи при возникновении такой необходимости.