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Огни памяти: у российского посольства в США накануне Дня Победы зажгли 75 свечей

Анна Касаткина
23:25 08.05.2020
В акции приняли участие сотрудники дипмиссии и ученики школы при посольстве.
© Видео: Посольство России в США © Фото: Посольство России в США

Посольство России в Вашингтоне провело акцию «Свеча памяти» накануне Дня Победы. Из горящих свечей возле здания дипмиссии выложили цифру 75.

«Посол Анатаолий Антонов, дипломаты и ученики школы при посольстве почтили память погибших и всех, кому мы обязаны Великой Победой», - рассказал пресс-секретарь российского диппредставительства Николай Лахонин.

Ранее число 75 появилось на жилом здании постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Для этого сотрудники миссии оставили гореть свет только в определенных окнах.

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