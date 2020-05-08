Огни памяти: у российского посольства в США накануне Дня Победы зажгли 75 свечей
В акции приняли участие сотрудники дипмиссии и ученики школы при посольстве.
© Видео: Посольство России в США © Фото: Посольство России в США
Посольство России в Вашингтоне провело акцию «Свеча памяти» накануне Дня Победы. Из горящих свечей возле здания дипмиссии выложили цифру 75.
«Посол Анатаолий Антонов, дипломаты и ученики школы при посольстве почтили память погибших и всех, кому мы обязаны Великой Победой», - рассказал пресс-секретарь российского диппредставительства Николай Лахонин.
Ранее число 75 появилось на жилом здании постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Для этого сотрудники миссии оставили гореть свет только в определенных окнах.