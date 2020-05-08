Чтобы помнили: военнослужащие РВСН в Новосибирской области посадили «аллею Славы»

Военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения посадили «аллею Славы» в Новосибирской области. Каждая из 75 берез, высаженная в «Саду Памяти», символизирует год с момента окончания Великой Отечественной войны. В День Победы из окон окрестных домов на аллею будут смотреть портреты героев «Бессмертного полка». Таким образом организаторы акции решили отдать дань уважения тем, кто освободил родину и мир от фашизма.

Кроме того, новосибирские ракетчики поздравили ветеранов и вручили им памятные подарки. В Подмосковной Власихе стратегические ракетчики РВСН поздравили ветерана Великой Отечественной войны Фоменко Василия Георгиевича. Свой парад Победы и концерт в свою честь принимал младший сержант Василий Георгиевич Фоменко, проживающий на улице Заозерной.

Он, как и в прошлые годы, планировал 9 Мая участвовать в городских мероприятиях, пройти с «Бессмертным полком» по улицам Власихи, чтобы на Центральной площади услышать песни военных лет. Их Василий Георгиевич услышал с балкона своей квартиры. Практически на всех балконах и в окнах многоэтажных домов во дворе жители бурно аплодировали после каждого номера, а по завершении концерта устроили персональные овации, скандируя «спасибо» ветерану Великой Отечественной войны Василию Георгиевичу Фоменко.

В заключительной части торжественного мероприятия ансамбль РВСН «Красная Звезда» исполнил легендарную песню «День Победы».