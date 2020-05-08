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Президентские поручения: автопром получит беспрецедентную поддержку в виде госзакупок

Тамара Астапенкова
23:18 08.05.2020
Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности.
Президентские поручения: автопром получит беспрецедентную поддержку в виде госзакупок
© Фото: Thomas Körbel globallookpress

Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, которое состоялось 24 апреля. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Президент РФ поручил до 22 мая принять решения о направлении дополнительных 7 миллиардов рублей на адресные меры поддержки спроса, работающего по льготному автокредитованию. Речь идет о таких программах, как «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль». Также выделить дополнительные 6 миллиардов рублей на финансирование программ льготного лизинга автомобильной техники. Еще дополнительные 5 миллиардов на закупки машин скорой помощи для нужд регионов, ФМБА и управление делами президента. Дополнительные 2,5 миллиарда рублей выделены на финансирование новой программы аренды автомобильной техники.

Правительству Российской Федерации поручено до 22 мая представить предложения по закупкам российской автомобильной техники для нужд компаний, в которых доля участия государства составляет более 50%.

До 1 июня Владимир Путин поручил принять решения, которые обеспечат в мае – июле 2020 года закупки автомобильной техники для федеральных органов исполнительной власти «за счет средств федерального бюджета в 2020–2022 годах, с привлечением при необходимости поставщиком для целей финансирования поставок данной техники кредитов банков, предусмотрев компенсацию процентов по указанным кредитам за счет средств федерального бюджета», говорится в документе.

Ранее главы российских национальных автоконцернов заручились согласием Владимира Путина расширить адресные программы поддержки спроса, которые смогли себя зарекомендовать, и провести опережающие госзакупки уже в текущем квартале. Президент РФ также поручил правительству подготовить решения по дистанционной продаже автомобилей.

Согласно перечню поручений автопром получит беспрецедентную поддержку в виде госзакупок на различных уровнях, а также дополнительного объема финансирования спроса.

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