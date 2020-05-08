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Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы

Ян Брацкий
02:03 08.05.2020
Артиллерийский салют 9 мая прогремит в 22 часа в городах-героях, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.
Шойгу отдал приказ провести салюты в День Победы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу отдал приказ вооруженным силам страны провести праздничные салюты 9 мая. Глава оборонного ведомства поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с наступающим праздником.

«Особых слов благодарности в этот праздничный день заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, ставшие для всех нас образцом истинного патриотизма, мужества и стойкости», - говорится в приказе.

Министр приказал провести артиллерийский салют 9 мая в 22 часа. Небо озарится в Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии.

«Произвести салют тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий», - говорится в приказе министра обороны.

Ранее Сергей Шойгу рассказал о юбилейной программе Минобороны в День Победы. Так, 9 мая во всех военных округах России и на Северном флоте состоится церемония возложения венков и цветов к памятникам и мемориалам павших воинов, а также отдание почестей героям. Ровно в 19 часов пройдет минута молчания, сообщил Шойгу.

Акция «Бессмертный полк» в связи с распространением коронавируса в этом году состоится в видеоформате. По словам министра, люди с фотографиями своих родных - участников войны выйдут на балконы и вместе споют песню «День Победы». Происходящее будет транслироваться в Интернете.

Кроме того, поздравлять ветеранов и всех граждан России военнослужащие будут из специально оборудованных военных автомобилей. Они проедут по улицам городов с песнями фронтовых лет.

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