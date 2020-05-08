Число зараженных COVID-19 в мире приблизилось к 3,7 млн
За все время от инфекции в мире погибло 254 199 человек.
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Количество подтвержденных случаев коронавируса в мире составило 3 679 499. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.
За последние сутки выявлено 70 581 новых случая. Больше всего человек - 1 626 037 - заболели в Европе.
За все время от инфекции в мире погибло 254 199 человек.
По данным университета Джонса Хопкинса, собирающего собственную статистику, число случаев заражения превысило 3,8 миллиона. Выздоровели 1,3 миллиона, скончались 269 тысяч.