«Превосходный пример высочайшего профессионализма»: посол Италии в РФ оценил работу российских военных

Итальянский народ высоко оценил профессионализм, неравнодушие и самоотверженность российских военных специалистов, которые завершили миссию «Из России с любовью». Об этом заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано во время встречи на аэродроме Чкаловский российского самолета Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России.

На торжественной церемонии встречи российских военных специалистов присутствовали заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, посол Италии в Москве Паскуале Терраччано и бригадный генерал атташе по вопросам обороны Альфонсо Миро.

«Они дали превосходный пример высочайшего профессионализма, глубокого неравнодушия и самоотверженности, подвергая себя опасности на самом рискованном этапе, работая в первую очередь на благо пожилых людей, особенно уязвимых для этой пандемии. Итальянский народ высоко оценил все это и всегда будет за это признателен», - приводит слова посла итальянское диппредставительство в Instagram.

Паскуале Терраччано отметил, что двустороннее сотрудничество Италии и России в борьбе с распространением коронавируса дало важные плоды в медицинско-санитарной сфере. Посол подчеркнул, что пандемия еще раз подтвердила важность международного сотрудничества перед лицом больших глобальных угроз.

Также Паскуале Терраччано сердечно поздравил россиян с с 75-летней годовщиной победы над фашизмом.

Накануне российские военные специалисты совершили марш из пункта временной дислокации в Бергамо на аэродром Виллафранка в Вероне, где осуществили погрузку военной техники в самолеты для убытия на Родину.