В Москве начнут применять принципиально новый тест на коронавирус

В Москве вводится новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию. Иммуноферментный анализ предполагает исследование на основании венозной крови. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

«Впервые вводится требование об обязательном выборочном тестирование работодателями своих работников на коронавирус в Москве. Будет активно применяться новый метод, который называется иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», - пояснила Ракова.

Вице-мэр отметила, что новый метод позволяет выявить и тех, кто находится в острой стадии заболевания, и тех, кто переболел. Ракова подчеркнула, что очень важно знать о людях, которые уже обладают иммунитетом.

«Это очень важно для самого человека, для работодателя и для всего города понимать реестр таких людей, которые уже обладают таким иммунитетом», - сказала вице-мэр.

Она дополнила, что забор крови будет организовываться и осуществляться за счет средств работодателя, сами тестирования – за счет средств города.

Ранее Ракова заявила, что в ближайшем будущем коронавирусная инфекция никуда не исчезнет и нужно привыкать жить в тех реалиях, которые предлагает ситуация с пандемией и коронавирусом. Она отметила, полтора месяца жизни в режиме изоляции и довольно жестких ограничений негативно сказываются на всех сферах городского хозяйства и на рынке труда.