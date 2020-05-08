В Москве скончались 54 пациента с коронавирусом

Больше 1000 человек скончались в Москве в общей сложности от коронавируса. За прошедшие сутки в Москве скончались 54 пациента, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о скончавшихся 54 пациентах с коронавирусом. Таким образом общее число погибших инфицированных в Москве увеличилось с 956 до 1010 человек.

Ранее столичные власти разъяснили правила ношения средств индивидуальной защиты, использование которых станет обязательным в Москве с 12 мая в общественных местах и транспорте. Использование только одного из средств защиты - маски или перчаток - будет считаться нарушением.