К концу лета: в правительстве РФ назвали срок спада случаев заражения COVID-19

Россия может выйти из режима ограничительный мер, введенных из-за пандемии коронавируса, в конце мая – начале июня. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации —это либо третья декада мая, либо начало июня», - сказал вице-премьер.

Чернышенко отметил, что для достижения данного результата россиянам необходимо соблюдать все рекомендации по защите от коронавирусной инфекции и не пренебрегать масками и перчатками.

Вице-премьер добавил, если граждане России будут соблюдать все рекомендации по ограничительным мерам, то ближе к концу лета будут фиксироваться единичные случаи инфицирования коронавирусом.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила поэтапный план снятия ограничений по коронавирусу. Первый этап предполагает возможность занятия спортом на улице. Второй - предусматривает разрешение на прогулки, начало работы образовательных учреждений и торговых точек. На третьем будет разрешено открыть парки и скверы с учетом соблюдения гражданами дистанции.