По всей стране: россиянам предложили зажечь в окнах «Свет Победы» на 9 мая

Россиянам 9 мая предложили принять участие в акции «Свет Победы» и таким образом почтить память героев Великой Отечественной войны. Одним из первых участников стало здание офиса Mail.ru.

Чтобы принять участие в акции достаточно просто подойти к окну своего дома и в 21.50 зажечь свечу или фонарик. Эта акция призвана объединить людей, которые из-за пандемии коронавируса не могут выйти на улицу в свой любимый праздник.

Предполагается, что в 22.00 зажженные огни в окнах домов соединятся с праздничным салютом в одно визуальное единое целое.