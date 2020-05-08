Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ГКБ №13 создали фотоэкспозицию в память о родственниках сотрудников больницы, участвовавших в ВОВ

Роман Захаров
20:15 08.05.2020
Коллектив больницы вручил цветы ветеранам Великой Отечественной войны, находящимся на лечении в медицинском учреждении.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Сотрудники Городской клинической больница №13 Департамента здравоохранения Москвы создали большое фотопанно, посвященное подвигу родственников медработников в годы Великой Отечественной войны. Медицинский персонал лечебного учреждения предоставил информацию о своих близких, собранную по заметкам газет военного времени, выпискам из боевых листков, писем с фронта. 

«Мы планировали 8 мая открыть нашу аллею славы  в честь праздника Победы, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, мы это сделали. Конечно, основные празднования пройдут в нашем коллективе после того, как завершится пандемия», - сказал во время торжественной церемонии главврач больницы Сергей Аракелов.

Также в медучреждении была открыта мемориальная доска, в память о том, что в 1942 году на территории больницы был развернут эвакогоспиталь.  

«В январе 1942 года в больнице №13 был организован эвакогоспиталь №5015. Только в 1942 году две с половиной тысячи бойцов и офицеров было пролечено здесь. Многие из них опять ушли  на фронт. И в дань памяти этому мы сегодня открываем мемориальную доску», - прокомментировал Аракелов.

Кроме того, главврач от имени всего коллектива больницы вручил цветы ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящий момент проходят лечение в медицинском учреждении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата08.05.2020, 19:16
Первый Ил-76 ВКС РФ из Италии прибыл на аэродром Чкаловский
Дата08.05.2020, 16:05
Орешкин назначен председателем совета директоров ФК ЦСКА
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата08.05.2020, 12:06
Путин заявил, что жизнь Зои Космодемьянской служит примером беззаветной преданности Родине
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
21:25 В стране и мире
К концу лета: в правительстве РФ назвали срок спада случаев заражения COVID-19
21:02 В стране и мире
По всей стране: россиянам предложили зажечь в окнах «Свет Победы» на 9 мая
20:35 Армия
Видео
Мы вернулись домой: кадры прибытия российских военнослужащих из Италии
20:15 В стране и мире
Видео
В ГКБ №13 создали фотоэкспозицию в память о родственниках сотрудников больницы, участвовавших в ВОВ
20:13 В стране и мире
Видео
В небе над Крымом: как прошла подготовка к авиапараду в Севастополе
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.