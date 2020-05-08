В ГКБ №13 создали фотоэкспозицию в память о родственниках сотрудников больницы, участвовавших в ВОВ

Сотрудники Городской клинической больница №13 Департамента здравоохранения Москвы создали большое фотопанно, посвященное подвигу родственников медработников в годы Великой Отечественной войны. Медицинский персонал лечебного учреждения предоставил информацию о своих близких, собранную по заметкам газет военного времени, выпискам из боевых листков, писем с фронта.

«Мы планировали 8 мая открыть нашу аллею славы в честь праздника Победы, несмотря на новую коронавирусную инфекцию, мы это сделали. Конечно, основные празднования пройдут в нашем коллективе после того, как завершится пандемия», - сказал во время торжественной церемонии главврач больницы Сергей Аракелов.

Также в медучреждении была открыта мемориальная доска, в память о том, что в 1942 году на территории больницы был развернут эвакогоспиталь.

«В январе 1942 года в больнице №13 был организован эвакогоспиталь №5015. Только в 1942 году две с половиной тысячи бойцов и офицеров было пролечено здесь. Многие из них опять ушли на фронт. И в дань памяти этому мы сегодня открываем мемориальную доску», - прокомментировал Аракелов.

Кроме того, главврач от имени всего коллектива больницы вручил цветы ветеранам Великой Отечественной войны, которые в настоящий момент проходят лечение в медицинском учреждении.