В небе над Крымом: как прошла подготовка к авиапараду в Севастополе

В Севастополе прошли последние приготовления к воздушному параду в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед тренировочным полетом экипажам дается указание подольше «покружить над городом», чтобы как можно больше людей увидели из окон своих домов авиапарад. Девятого мая над Севастополем пролетят авиагруппы истребителей, бомбардировщиков и ударных вертолетов.

Во время репетиции летчики стараются максимально четко исполнить каждый элемент при пилотировании. Все понимают, что для многих жителей Севастополя единственная возможность увидеть воздушный парад - это включить телевизор. Для этого установлены камеры в кабинах истребителей, под крылом транспортников и на шлемах летчиков.