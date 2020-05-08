Путин поручил направить пять миллиардов рублей на закупку скорых
Автомобили пойдут для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и управления делами президента РФ.
© Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поручил направить из бюджета пять миллиардов рублей на приобретение автомобилей скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 млрд. рублей на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и Управления делами Президента РФ», - говорится в сообщении.
В апреле глава государства поручил предоставить до 15 мая регионам дополнительную финансовую помощь в размере 200 миллиардов рублей на меры по поддержке граждан и предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.