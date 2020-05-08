Путин поручил направить пять миллиардов рублей на закупку скорых

В апреле глава государства поручил предоставить до 15 мая регионам дополнительную финансовую помощь в размере 200 миллиардов рублей на меры по поддержке граждан и предприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции.

«Направление дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в размере 5 млрд. рублей на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и Управления делами Президента РФ», - говорится в сообщении.

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