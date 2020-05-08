Путин подписал указ о выплате ветеранам в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье

В пятницу, 8 мая, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам, гражданам РФ, постоянно проживающих на территориях республик Абхазия и Южная Осетия, а также в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией и Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны размер выплаты составит 75 тысяч рублей.

Ветеранам Великой Отечественной войны из числа тружеников тыла и бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Выплаты, приуроченные к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, необходимо произвести в мае – июне 2020 года, отмечается в документе.

В апреле Министерство обороны РФ произвело выплаты военным пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны и членам их семей. По 75 тысяч рублей получили 14 671 пенсионер из числа ветеранов, инвалидов и узников концлагерь. Труженики тыла и совершеннолетние узники получили по 50 тысяч рублей.