Московские власти объяснили правила масочного режима

Столичные власти разъяснили правила ношения средств индивидуальной защиты, использование которых станет обязательным в общественном транспорте, магазинах и на рабочих местах в Москве с 12 мая.

Как рассказал начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков, использование только одного из упомянутых средств защиты - маски или перчаток - будет считаться нарушением.

«Если человек в маске, но без перчаток, или наоборот, то штраф все равно будет», - объяснил чиновник.

Данчиков также сообщил, что коронавирус передается через контакт, поэтому данные нормы обусловлены санитарными требованиями и обеспечением безопасности граждан. При этом он подчеркнул, что штраф за несоблюдение режима на работе и в магазине составит 4 тысячи рублей, в такси и в общественном транспорте - 5 тысяч рублей.

Правила начнут действовать в российской столице с 12 мая. Проверочные мероприятия будут проводить, в частности, сотрудники Роспотребнадзора и контролирующих организаций.