Президенты России и Кубы обсудили ситуацию с коронавирусом

В пятницу, 8 мая, Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями по случаю 60-летней годовщины восстановления российско-кубинских дипломатических отношений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты России и Кубы обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и условились продолжать контакты на различных уровнях по мерам нормализации эпидемиологической обстановки. Была подтверждена и нацеленность на расширение сотрудничества профильных ведомств в области здравоохранения.

«С российской стороны особо отмечен весомый вклад кубинских медиков в оказание помощи многим странам в борьбе с инфекцией», - говорится в сообщении.

Так же Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес тепло поздравили друг друга с 75 годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Ранее в телефонном разговоре глава РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте обсудили успешное взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса. Путин и Конте договорились и дальше сотрудничать по линии профильных министерств и ведомств.





