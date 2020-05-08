Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Глава МИД Германии Хайко Маас и директор Института современной истории Андрес Виршинг уверены, что именно национал-социалистический режим Третьего рейха является единственным виновником в развязывании Второй мировой войны. Об этом они написали в совместной статье.

«Регулярно предпринимаемые в последние месяцы попытки бесстыдным образом переписать историю требует от нас ясной позиции, которая, собственно говоря, вообще не нужна в свете непреложного исторического факта - лишь одна Германия нападением на Польшу развязала Вторую мировую войну», - говорится в материале, опубликованном в журнале Spiegel.

Авторы работы уверены, что 8 мая 1945 года стало для немцев ценой, которую они заплатили за приход к власти Адольфа Гитлера и неспособность свергнуть его режим самостоятельно.

Как отмечает Хайко Маас, в Польше, Прибалтике и некоторых странах Европы по сей день относятся ко Дню Победы над нацистами со «смешанными чувствами». Также, по мнению министра, приписывать другим народам роль преступника является несправедливостью по отношению к жертвам Второй мировой войны.

В заключение авторы материала предостерегли другие государства от использования истории в качестве инструмента, раскалывающего Европу.