Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились возобновить обмен визитами после пандемии

Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора поздравили друг друга с 75-летием победы в Великой Отечественной войне. Президент РФ и глава китайского государства отметили особое значение этой даты для народов двух стран и подчеркнули решимость противодействовать попыткам ревизии итогов Второй мировой войны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин поблагодарил Си Цзиньпина за бережное отношение к сохранению памяти о тысячах советских солдат и добровольцев, павших на китайской земле», - говорится в сообщении.

Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили проблематику борьбы с коронавирусной инфекцией. Главами государств было высоко оценено сотрудничество двух стран и подтверждена готовность к продолжению совместной работы, направленной на создание вакцин и лекарственных препаратов, а также на консолидацию усилий международного сообщества.

Президент РФ и глава китайского государства затронули в ходе разговора другие актуальные вопросы дальнейшего развития российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства. А также условились продолжить контакты и возобновить обмен визитами, как только позволит эпидемиологическая ситуация в мире.

Ранее Владимир Путин и Борис Джонсон в ходе телефонного разговора выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем.