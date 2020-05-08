В пятницу, 8 мая, суд арестовал до 6 июля создателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, которому инкриминируется вымогательство в крупном размере, сообщает «Интерфакс».

Воронцов был задержан накануне. По данным следствия, создатель паблика требовал 300 тысяч рублей с бывшего сотрудника московской полиции. В обмен на деньги, Воронцов обещал не выкладывать в общий доступ личные фотографии полицейского.

Ранее в Санкт-Петербурге из-за публикации в сообществе «Омбудсмен полиции» ложной информации о якобы заболевших коронавирусом в институте ФСБ, было возбуждено дело об административном правонарушении.