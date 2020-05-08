Госдума поддержала возможность до октября приобретать полис ОСАГО без техосмотра

В пятницу, 8 мая, комитет Госдумы поддержал возможность приобретения полиса ОСАГО без технического осмотра до октября 2020 года. Это связано с ограничительными мерами, которые введены в стране из-за распространения коронавируса. В результате водители не могут предоставить автомобиль для осмотра на станции техобслуживания, получить диагностическую карту, необходимую для оформления ОСАГО.

«В связи с этим в законопроекте дополнительно предлагается поправка, которая говорит о том, что с 1 марта текущего года по конец сентября 2020 года граждане могут приобрести полис ОСАГО без предоставления диагностической карты», - заявил заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин в ходе заседания комитета.

Отмечается, что автовладелец будет обязан предоставить диагностическую карту страховой компании позднее, в течение одного месяца после снятия ограничительных мер, сообщает РИА Новости.

В марте этого года в России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО. Теперь автовладельцам не обязательно заключать договор обязательного добровольного страхования в качестве отдельного документа. Также водители смогут внести информацию о договоре КАСКО на обратную сторону полиса.