Попова обозначила срок сохранения новых правил в связи с COVID-19

В России будут сохраняться определенные правила безопасности и поведения до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса или пока пандемия не завершится. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, российские власти поняли, что от COVID-19 «мы никуда не денемся» и сейчас занимаются выстраиванием нужной стратегии и тактики для дальнейшей борьбы с инфекцией.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», - уточнила она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что это неизбежно в настоящий момент. По ее словам, с такими проблемами сейчас столкнулись все страны.