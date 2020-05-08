Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Попова обозначила срок сохранения новых правил в связи с COVID-19

Роман Захаров
17:22 08.05.2020
По словам главы Роспотребнадзора, российские власти сейчас занимаются выстраиванием нужной стратегии и тактики для дальнейшей борьбы с инфекцией.
Попова обозначила срок сохранения новых правил в связи с COVID-19
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

В России будут сохраняться определенные правила безопасности и поведения до того момента, пока не появится вакцина от коронавируса или пока пандемия не завершится. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам руководителя ведомства, российские власти поняли, что от COVID-19 «мы никуда не денемся» и сейчас занимаются выстраиванием нужной стратегии и тактики для дальнейшей борьбы с инфекцией.

«Мы должны изменить свои правила, вместе с бизнесом, правила дальнейшей жизни на какой-то период, может быть, до конца года, если появится вакцина, может, раньше, если вирус решит, что он "устал" и уходит», - уточнила  она.

Глава Роспотребнадзора добавила, что это неизбежно в настоящий момент. По ее словам, с такими проблемами сейчас столкнулись все страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата08.05.2020, 14:33
Самолет с военными РФ, помогавшими бороться с COVID-19, вылетел из Италии
Дата08.05.2020, 16:05
Орешкин назначен председателем совета директоров ФК ЦСКА
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата08.05.2020, 12:06
Путин заявил, что жизнь Зои Космодемьянской служит примером беззаветной преданности Родине
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
17:22 В стране и мире
Попова обозначила срок сохранения новых правил в связи с COVID-19
16:53 В стране и мире
Ракова заявила, что коронавирус в ближайшее время никуда не исчезнет
16:45 В стране и мире
Видео
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
16:30 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет инфекционную активность
15:23 В стране и мире
Путин и премьер Италии обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с пандемией коронавируса
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
18:22 В стране и мире
Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны
18:19 В стране и мире
Владимир Путин и Си Цзиньпин договорились возобновить обмен визитами после пандемии
17:55 В стране и мире
Суд арестовал до 6 июля создателя проекта «Омбудсмен полиции»
17:41 Вопросы истории
Видео
В Петербурге паровоз времен Великой Отечественной гудками исполнил песню «Священная война»
17:31 В стране и мире
Госдума поддержала возможность до октября приобретать полис ОСАГО без техосмотра
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Психолог объяснила, почему людей тянет на эксперименты с внешностью во время карантина
Дерматолог рассказала об опасности использования антисептиков
Смертельный коктейль: ученые объяснили причины высокой заразности коронавируса
«Захват аэропорта и вывоз Мадуро в США»: в Венесуэле опубликовали видео допроса задержанного наемника
«Кормили через зонд»: Бабкина рассказала, как пережила пневмонию
Видео
Недостроенная любовь: в Новой Москве снесли съемочную площадку «Дом-2»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.