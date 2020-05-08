Владимир Путин и Борис Джонсон в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием победы над фашизмом. Президент России и премьер-министр Великобритании отметили, что Победа стала величайшим событием двадцатого века и примером беспрецедентного сотрудничества стран антигитлеровской коалиции. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин отметил, в частности, что в России помнят о подвиге британских моряков, участников Северных конвоев, благодаря которому советская армия и промышленность получали необходимые в ходе войны вооружение и материалы», - говорится в сообщении.

В свою очередь Борис Джонсон от имени британского народа выразил признательность в связи с решающим вкладом Советского Союза в достижение победы над фашизмом.

«Констатировано, что боевое содружество тех лет напоминает о важности консолидации усилий по противодействию современным вызовам и угрозам, одной из которых является пандемия коронавируса», - говорится в сообщении.

Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога и взаимодействия по вопросам российско-британских отношений, а также в решении актуальных международных проблем.

Ранее президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте обсудили в телефонном разговоре успешное взаимодействие стран в борьбе коронавирусной инфекцией. Конте поблагодарил Россию за помощь в борьбе с СOVID-19.