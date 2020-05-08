Евкуров и Сердюков лично поздравили ветерана ВОВ в рамках акции «Спасибо за все!»

В ходе акции Евкуров, Сердюков и военнослужащие Воздушно-десантных войск поздравили с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны и Воздушно-десантных войск полковника Алексея Кукушкина, которому в этом году исполнилось 95 лет.

Ветерану были вручены поздравительный адрес и подарки, а в завершение мероприятия во дворе дома, где проживает герой войны, был устроен мини-парад.

Полковник Алексей Кукушкин окончил Великую Отечественную войну командиром роты. Был дважды ранен. Участвовал в Померанской и Берлинской операциях. После войны в августе 1968 года принимал участие в планировании операции по вводу войск в Чехословакию.

В декабре 1979 - январе 1980 года в должности начальника штаба оперативной группировки планировал операции ВДВ при вводе войск в Афганистан.