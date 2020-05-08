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Ракова заявила, что коронавирус в ближайшее время никуда не исчезнет

Тамара Астапенкова
16:53 08.05.2020
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития рассказала о жизни столицы до конца весны.
Ракова заявила, что коронавирус в ближайшее время никуда не исчезнет
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Ближайшее время коронавирусная инфекция никуда не исчезнет и нужно привыкать жить в подобных реалиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Уже полтора месяца в Москве длится режим изоляции и довольно жестких ограничений. Эта ситуация негативно сказывается на всех сферах городского хозяйства и на рынке труда.


«Все хотят, чтобы пандемия скорее закончилась, и можно будет вернуться к нормальному ритму жизни. Но нужно быть реалистами и понимать, что в ближайшее время вирус никуда не исчезнет», - сказала вице-мэр.

Анастасия Ракова рассказала, как москвичи будут жить в условиях пандемии в ближайшее время. В городе до 31 мая продлен режим самоизоляции и карантин для людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания.

До 15 мая всем школьникам должны проставить итоговые оценки. Последние две недели мая дистанционные занятия ученики могут посещать в свободном режиме, за исключением учащихся 9 и 11 классов.

«Сроки и порядок проведения итоговых аттестаций будет определен федеральными структурами», - продолжила вице-мэр.

С 12 мая в Москве возобновляют работу предприятия промышленного и строительного комплекса. Анастасия Ракова уточнила, что в первую очередь возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других важных объектов. Пока остаются под ограничениями отрасли услуг, касающихся красоты, культуры и спорта.

«На первом этапе мы возобновляем работу производств, а не сферы услуг. Чтобы с одной стороны, способствовать развитию экономики города, но с другой – не допустить резкого скачка заболеваемости из-за неограниченного круга контактов», - пояснила вице-мэр.

Она отметила, что повышенной зоной риска заражения является общественный транспорт. Именно поэтому столичные власти с 12 мая вводят в городе обязательное ношение масок и перчаток. Ракова дополнила, что к санитарным нормам внимательно должны относиться руководители предприятий, которые возобновляют работу, и сами москвичи. Необходимо соблюдать социальное дистанцирование, не выходить из дома при первых признаках ОРВИ.

«Вернуться к трудовой деятельности после болезни без больничного листа или справки от врача будет невозможно», - уточнила Анастасия Ракова.

Вице-мэр напомнила, что согласно указу Сергея Собянина, работодатель будет обязан проводить выборочное тестирование своих сотрудников на COVID-19. Она уточнила, что на данный момент в Москве общее число выявленных случаев инфицирование составляет около 100 тысяч человек.

«Большинство из этих людей не больны - они являются лишь носителями инфекции. И наша основная задача заключает в том, чтобы вовремя их выявлять, изолировать, и тем самым предотвращать цепочку распространения заболевания», - сказала Ракова.

Вице-мэр отметила, что не стоит бояться роста количества вновь выявленных инфицированных, поскольку в Москве постоянно наращивается объем тестирования. В городе стабилизировалось число госпитализированных пациентов, а также людей с ОРВИ и пневмонией, заключила Ракова. В Москве в обязательно порядке сдают тесты на коронавирус люди с признаками ОРВИ, медицинские и социальные работники, сотрудники транспорта, ЖКХ и полиции.

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