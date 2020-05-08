Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ ход борьбы с распространением COVID-19, а также свои контакты с зарубежными лидерами, произошедшие за последнее время. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В рамках мероприятия также обсуждались текущие вопросы социально-экономической ситуации в нашей стране. Кроме того, российский лидер поздравил участников совещания с наступающим Днем Победы.

В совещании приняли участие глава правительства Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, заместитель руководителя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД, МИД и Минобороны Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, руководители ФСБ Александр Бортников и СВР Сергей Нарышкин, а также специальный представитель российского лидера по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.