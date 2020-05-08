Ветеран-артиллерист спустя 75 лет после войны выстрелил из орудия

Легендарный 381-й артиллерийский полк 150-й мотострелковой Истрицко-Берлинской дивизии Южного военного округа сделал сюрприз для ветерана войны, уроженца Ростовской области Ивана Артемовича Чубова: пригласил его на финальную репетицию салюта в честь Дня Победы. И даже дал ему возможность спустя 75 лет снова самому выстрелить из гаубицы.

Артиллерист Иван Артемович Чубов прошел всю Великую Отечественную войну, командуя расчетом 76-мм противотанковой пушки ЗИС-3.

76-мм дивизионная пушка образца 1942 года ЗиС-3 стала самым массовым советским артиллерийским орудием, выпускавшимся в годы Великой Отечественной войны.

Благодаря выдающимся боевым, эксплуатационным и технологическим качествам его признают одним из самых лучших за всю Вторую мировую войну.