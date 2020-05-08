В Роспотребнадзоре рассказали, при какой температуре коронавирус теряет инфекционную активность

Коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре воздуха от +30 градусов по Цельсию. К такому выводу пришли специалисты Роспотребнадзора.

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 градусов по Цельсию», - говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.

В Роспотребнадзоре отметили, что ослаблению вируса также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности.

Полная дезактивация COVID-19, по мнению специалистов, наступает при температуре +70 градусов по Цельсию.

Ранее в Роспотребнадзоре оценили возможность заражения коронавирусом через системы вентиляции или воздух из кондиционера.