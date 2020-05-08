Ким Чен Ын передал послание Си Цзиньпину

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын высоко оценил успехи Китая в борьбе с пандемией нового типа коронавируса. Он направил устное послание со словами поддержки председателю КНР Си Цзиньпину.

В послании он передал Си Цзиньпину «теплый привет» и пожелал ему крепкого здоровья, отметив, что последний «уверенно одерживает победу в войне против беспрецедентной пандемии».

«Уважаемый высший руководитель товарищ Ким Чен Ын отметил, что рад успехам Китая, как своим собственным», - сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын также подчеркнул, что партии Кореи и Китая с каждым днем становятся все более прочными и продолжают развиваться, несмотря на различные испытания и вызовы истории.