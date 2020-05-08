Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла из Киева

Отзыв грузинского посла из Киева в связи с назначением экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины Владимир Зеленский считает ошибкой. Однако он не намерен осуществлять симметричные действия.

«Мне кажется, что это ошибка грузинской стороны. Мы, несмотря ни на что, не будем ни на какие консультации отзывать нашего посла на Украину», - приводит слова президента Украины телеканал «Наш».

Зеленский также отметил, что у Украины с грузинским народом «прекрасные отношения» и они длятся гораздо дольше, чем «любое руководство любой страны».

Ранее стало известно, что Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения Саакашвили. Глава грузинского МИД Давид Залкалиани подчеркнул, что назначение на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия подобного решения.

Напомним, что 7 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении экс-президента Грузии на должность главы исполнительного комитета реформ Украины. Этот консультативно-совещательный орган был создан в 2014 году и входит в Национальный совет реформ при президенте Украины.