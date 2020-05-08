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Виртуальный Парад Победы пройдет в игре War Thunder

Кирилл Кунецкий
18:35 08.05.2020
Виртуальный парад в War Thunder воспроизводит исторический парад настолько достоверно, насколько это возможно в рамках игры, и образцы боевой техники выглядят так же, как 75 лет назад.
Виртуальный Парад Победы пройдет в игре War Thunder
© Фото: War Thunder

Разработчики военного онлайн-экшна War Thunder к 75-летнему юбилею Победы решили провести виртуальный парад, достоверно реконструирующий торжества тех времен. За образец они взяли совместный Парад Победы СССР и стран-союзников, который прошел в Берлине в 1945 году. Тогда в берлинском Параде Победы в одном строю шагали тысячи солдат и офицеров армий СССР, США, Великобритании и Франции, а торжественные речи произнесли маршал Георгий Жуков, генерал Джордж Паттон, генерал-майор Брайан Робертсон и генерал Мари-Пьер Кёниг. 

Антон Юдинцев, основатель компании-разработчика War Thunder, объясняет инициативу так:

«75 лет назад весь мир радовался победе над невероятным злом, которая была одержана благодаря общим усилиям. Особенно важно вспоминать это сейчас, когда мир снова должен объединиться ради победы над новым врагом, угрожающим человечеству».

Виртуальный парад в War Thunder воспроизводит исторический парад настолько достоверно, насколько это возможно в рамках игры, и образцы боевой техники выглядят так же, как 75 лет назад. Единственное серьезное дополнение - военно-воздушная часть события. В историческом параде принимала участие лишь наземная техника, но виртуальная версия включает в себя и пролет боевых самолетов. Так команда разработчиков решила отдать дань памяти пилотам «Яков», «Мустангов» и «Спитфайров», которые сражались и побеждали во Второй мировой войне.

Видеозапись можно будет посмотреть на YouTube-канале War Thunder в 01:01 (МСК) 9 мая - ровно через 75 лет после окончания Великой Отечественной войны.

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