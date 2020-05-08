Находку закрыли на карантин

С пятницы, 8 мая, в Приморье закрывают на карантин третий по величине город – Находку. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба из-за высокой заболеваемости коронавирусом местного населения. В Находке инфицированных выявлено вдвое больше, чем во всем крае, так же зафиксированы вспышки заболеваемости на станции скорой помощи и местной больнице.

Из-за карантина будет ограничен въезд и выезд людей. С сегодняшнего дня в Находку можно будет попасть только местным жителям с пропиской или тем, кто едет на работу. В городе началась тотальная дезинфекция. В больницы в оперативном порядке доставляют дополнительные средства защиты, разворачивают дополнительные места госпитализации, оснащенные аппаратами ИВЛ.

По последним данным, в Приморском крае выявлено 763 случая инфицирования коронавирусом, за последние сутки положительные тесты на COVID-19 получили 36 человек, 10 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли.