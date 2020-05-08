Набиуллина сообщила о стабилизации экономической активности на пониженном уровне

В России экономическая активность стабилизировалась на пониженных уровнях. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.

«Данные об отраслевых финансовых потоках за 20-24 апреля и данные нашего еженедельного опроса предприятий показывают, что уровень экономической активности стабилизировался на пониженных уровнях», - сказала Набиуллина.

Также глава ЦБ РФ отметила, что текущая ситуация в российской экономике соответствует оценке ЦБ по снижению ВВП во втором квартале на 8%. Эльвира Набиуллина дополнила, что на фоне неопределенности по срокам самоизоляции наблюдается повышенный спрос на наличные в стране.

«При этом и сами банки, наблюдая рост спроса на наличные, стали увеличивать объем наличности в кассах и банкоматах, чтобы гарантированно удовлетворить этот повышенный спрос», - сказала Набиуллина.

Она отметила, что по мере поэтапного снятия ограничительных мер, ожидается , что значительная часть объема наличных вернется в банки.

Ранее в ЦБ РФ оценили влияние на ВВП одного полного нерабочего месяца. По оценкам регулятора, месяц самоизоляции может сократить от 1,5% до 2% годового ВВП или от 4,5% до 6% ВВП соответствующего квартала. Так же в докладе Банка России отмечалось, что вторичные эффекты, связанные с постепенным снятием ограничительных мер, могут усилить это влияние.