Песни для души: бойцы ЮВО поздравили Героя СССР Владимира Ткачева с Днем Победы

Военнослужащие спецназа Южного военного округа в Ставропольском крае поздравили с наступающим Днем Победы Героя Советского Союза Ткачева Владимира Яковлевича.



Военнослужащие побывали в гостях у ветерана, проживающего в городе Невинномысске. Героя поздравили с 75-ой годовщиной победы в Великой Отечественной войне и с 95-летием, пожелали ему крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой и вручили цветы и памятные подарки.

Военный оркестр выступил с творческой программой во дворе дома, где проживает Владимир Яковлевич. В репертуар вошли: «Хотят ли русские войны», «Цветы Победы», «Вальс Победы», «Катюша», «Смуглянка», «День Победы».

В свою очередь, Владимир Яковлевич поделился воспоминаниями о войне и перенесенных тяготах сурового времени.

Ткачев Владимир Яковлевич с февраля 1943 года принимал участие в боевых действиях в составе 311-го гвардейского стрелкового полка 108-й гвардейской стрелковой дивизии 46-й армии 2-ого Украинского фронта.

В декабре 1944-го года Владимир Яковлевич переправлялся через реку Дунай при освобождении Венгрии. При переправе погиб командир взвода и Владимир Яковлевич Ткачев взял командование на себя. Первым высадился на берег, ворвался в траншею противника и лично уничтожил 16 фашистов, сообщает пресс-служба Южного военного округа.